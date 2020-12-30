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30.12.2020 12:30
Рубрика: Общество

Жители Сибири запустили в Сети "Дубак-челлендж"

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)

Необычной акцией отметили рекордные холода в сибирских регионах. Здесь температура воздуха достигала минус 50 градусов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Назвали акцию "Дубак-челлендж". Она включает в себя пробежки на морозе и выплескивание кипятка, который в воздухе тут же превращается в снег. Присоединились к челленджу в социальных сетях уже тысячи жителей - от Омска до Иркутской области. Пока никто из участников, как утверждают организаторы, не пострадал.

В Красноярском крае аномальные морозы держались почти неделю. Сейчас началось потепление до минут 28 градусов, но в начале года синоптики обещают возвращение экстремальных холодов.

ГИБДД по Красноярскому краю сообщило об организации перед новогодними праздниками 14 пунктов обогрева на федеральной трассе Р-257 "Енисей".

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