Жители Сибири запустили в Сети "Дубак-челлендж"

Необычной акцией отметили рекордные холода в сибирских регионах. Здесь температура воздуха достигала минус 50 градусов.

Назвали акцию "Дубак-челлендж". Она включает в себя пробежки на морозе и выплескивание кипятка, который в воздухе тут же превращается в снег. Присоединились к челленджу в социальных сетях уже тысячи жителей - от Омска до Иркутской области. Пока никто из участников, как утверждают организаторы, не пострадал.

В Красноярском крае аномальные морозы держались почти неделю. Сейчас началось потепление до минут 28 градусов, но в начале года синоптики обещают возвращение экстремальных холодов.

ГИБДД по Красноярскому краю сообщило об организации перед новогодними праздниками 14 пунктов обогрева на федеральной трассе Р-257 "Енисей".