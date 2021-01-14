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14.01.2021 11:58
Рубрика: Культура

В Мариинском театре прозвучит концерт памяти Мариса Янсонса

Текст: Владимир Дудин
На Новой сцене Мариинского театра будет исполнен Реквием Верди в память о выдающемся дирижере Марисе Янсонсе в день его рождения, 14 января. За пультом оркестра и хора - Валерий Гергиев, солисты - сопрано Татьяна Сержан, меццо-сопрано Екатерина Семенчук, тенор Сергей Скороходов и бас Станислав Трофимов.
Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра
Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра

Мариса Янсонса не стало в декабре 2019 года. Этот уход был печальным для всего музыкального мира. На протяжении многих лет Марис Янсонс возглавлял два крупнейших симфонических коллектива Европы - оркестр Консертгебау в Амстердаме и оркестр Баварского радио в Мюнхене. Его искусство стало олицетворением идей гуманизма, а исполнительский стиль - образцом безупречного профессионализма и стремления к совершенству. Он также подавал пример невероятного жизнелюбия, жажды жизни и творчества. Двадцать лет Марис Янсонс жил с кардиостимулятором после инфаркта, случившегося в 1986 году в Осло во время дирижирования оперы "Богема" Пуччини. А его последний большой оперный проект - премьера "Пиковой дамы" Чайковского на Зальцбургском фестивале в 2018 году - чуть не стоил ему жизни. Как рассказывал потом маэстро:

Фото: Пресс-служба Мариинского театра/ Наташа Разина
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- Я ходил на репетиции на протяжении месяца с утра до вечера, иммунная система устала. На спектаклях мне было уже плохо, и последним спектаклем я продирижировал совсем еле-еле. Я вообще не мог двигаться, врачи говорили, что нервничают, доживу ли я до утра. В антракте меня просили: "Марис, не дирижируй, пусть ассистент продирижирует. Здоровье важнее". Я все же продирижировал и даже вышел на поклоны, хотя у меня уже и ноги начали отказывать. Но я получил громаднейшее удовольствие от исполнения.

Однако после восстановительного лечения Марис Арвидович вернулся к творческой жизни, провел серию гастрольных выступлений с оркестром и хором Баварского радио, а также гала-концерт к 80-летию Юрия Темирканова в Большом зале Петербургской филармонии. Марис Янсонс планировал свое выступление в 2020 году на Зальцбургском фестивале в постановке оперы "Борис Годунов" режиссера Кристофа Лоя. Тогда никто представить даже не мог, какой вирус обрушится в этот год на весь мир и отменит не только этот, но и многие другие проекты.

Сегодня Мариинский театр посвящает памяти Мариса Янсонса Реквием. Так случилось, что Марис Янсонс не дирижировал оперой в Мариинском театре, но в 2006 году он выступал на фестивале "Звезды Белых ночей" с программой к 100-летию Дмитрия Шостаковича. В Мариинском театре сегодня работают его дочь и внучка. Некоторым солистам Мариинского театра посчастливилось работать с маэстро, в том числе тем, кто сегодня будет петь в Реквиеме. Так, Татьяна Сержан исполняла под его руководством партию Лизы в "Пиковой даме" Чайковского в Амстердаме, а Станислав Трофимов - партию Священника в "Леди Макбет Мценского уезда" на Зальцбургском фестивале.

Марис Арвидович жил музыкой, но был очень чуток к мировым катаклизмам. Он жил надеждой, но не был чужд и пессимистических взглядов на развитие цивилизации. В одном из последних своих интервью он говорил:

- Мир деградирует с точки зрения морали и культуры. Он напоминает мне "Титаник", который медленно идет ко дну. Сейчас к этому прибавился еще и политический момент вкупе с экономическим. Не знаю, куда это приведет. Но наше дело - делать свое дело хорошо.

Справка "РГ"

Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге в семье дирижера Арвида Янсонса и оперной певицы Ираиды Янсонс. В 1956 году семья переехала в Ленинград. Марис учился в классах скрипки и фортепиано в спецшколе при Ленинградской консерватории. В 1962 году поступил в консерваторию по двум специальностям - в классах фортепиано и дирижирования. Его педагогом был Николай Рабинович, крупнейший советский дирижер, представитель великой петербургской (ленинградской) школы дирижирования. С 1969 по 1972 год совершенствовался в Вене у Ганса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна. В 1971 году он победил на Международном конкурсе Караяна в Берлине. Долгие годы Марис Янсонс работал в заслуженном коллективе России - оркестре Ленинградской филармонии, был ассистентом Евгения Мравинского. С 1979 по 2000 годы был главным дирижером оркестра филармонии Осло, в течение пяти лет - главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра, в течение семи лет - музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004). С 2003 года и до конца своих дней был главным дирижером оркестра Баварского радио. Среди его выдающихся работ с этим коллективом - симфонии Малера и Шостаковича. С 2004 года он руководил также амстердамским Королевским оркестром Консертгебау. Лишь в 2015 году он был вынужден расстаться с этим коллективом, отчасти из-за здоровья, отчасти - из-за желания больше времени уделять опере. На Зальцбургском фестивале Марис Янсонс выступил дирижером-постановщиком опер "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича (2017) и "Пиковая дама" Чайковского (2018).

В Петербурге ученик Мариса Янсонса даст концерт памяти дирижера
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