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14.01.2021 19:45
Рубрика: Происшествия

В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Агрегатор "Ситимобил" заблокировал всех водителей таксопарка после инцидента с просмотром одним из них порнографического ролика во время поездки.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе агрегатора, выяснилось, что водитель, смотревший пикантное видео, нередко ездил на заказы под другим аккаунтом. Этот факт был установлен, когда на того же самого водителя пожаловалась другая девушка, таксист и во время ее поездки смотрел порно.

В то же время аккаунт для агрегаторов такси является ключевым инструментом идентификации водителя. Использование чужих данных является серьезным нарушением. Взять чужой аккаунт водитель может двумя способами: договорившись с таксопарком или украв данные у другого таксиста.

Сейчас весь таксопарк заблокирован у этого агрегатора. В компании обещают, что заблокированного водителя к сервису более не допустят.

Напомним, о скандальной ситуации стало известно накануне. Петербурженка пожаловалась в социальных сетях, что во время поездки в Пулково таксист не только смотрел видео, но и задавал девушке вопросы интимного характера. Агрегатор поначалу пообещал временно отключить водителя от сервиса и провести с ним разъяснительную беседу, а самой девушке в компании предложили три поездки со скидкой, но после того как недобросовестное поведение таксиста прогремело на всю страну, он был заблокирован навсегда.

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