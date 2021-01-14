В Петербурге завели дело после спасения трех школьниц из "группы смерти"

Три 12-летние девочки, которых накануне сотрудники полиции, ФСБ и СК спасли из "группы смерти", выписаны из больницы имени Рауфхуса, куда они были госпитализированы. Их состояние врачи называют удовлетворительным, сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Анны Митяниной.

Напомним, три школьницы накануне ушли из дома, оставив предсмертные записки. Родители сразу же обратились в полицию, к поискам школьниц подключились силовики и сотрудники регионального СК. Девочек нашли в заброшенном доме на проспекте Энергетиков.

Выяснилось, что еще в конце декабря девочки создали в мессенджере "группу смерти", в чате они обсуждали возможности уйти из жизни.

Следственный комитет Петербурга по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ. В ведомстве выясняют, при каких обстоятельствах была создана и велась эта группа, устанавливаются также лица, причастные к ЧП.