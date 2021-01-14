Новости

На Дону разработали новые правила для проведения крещенских праздников 13:04
Регионы Северо-Запада подключились к "Дубакчелленджу" 13:00
Мишустин рассчитывает на устойчивый рост экономики к концу года 12:44
Иммунолог назвал возможные причины повторного заражения COVID-19 12:42
В Кемерове первоклассница угрожала ножом ученикам 12:42
Василий Петренко возглавит Госоркестр имени Е.Ф. Светланова 12:41
Конгрессвумен пообещала внести статьи для импичмента Байдену 12:41
В Подмосковье открыли новый мини-вокзал 12:38
Лукашенко назвал главную задачу здравоохранения 12:15
Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 12:14
Российским туристам рекомендовали планировать поездки по стране и за рубеж 12:05
В Египте девушек осудили на два года за танцы в Tik Tok 11:59
Оперштаб: Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:55
Американский бомбардировщик вернули в строй после 10 лет на свалке 11:36
В Петербурге полицейские спасли трех девочек из "группы смерти" 11:35
В Татарстане арестовали мать, оставившую детей на морозе 11:21
Около 10 тысяч единиц техники устраняют последствия снегопада в Москве 11:18
Сбербанк понизил ставку по "Дальневосточной ипотеке" 11:15
В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса 11:15
Бой Сергея Ковалева 30 января пройдет в США 11:13
Открыт прием заявок на третью научную премию Яндекса 11:07
В Карелии город остался без холодной воды из-за сильных морозов 10:58
В Хабаровском крае нашли раненую и истощенную амурскую тигрицу 10:50
Арестован петербуржец, обокравший институт РАН на 13 млн рублей 10:46
В Волгограде дело об убийстве из-за ссоры в чате рассмотрят 21 января 10:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 13:04
Рубрика: Общество

На Дону разработали новые правила для проведения крещенских праздников

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области вступили в силу поправки в санитарные правила для проведения крещенских праздников. Документ подписал глава региона Василий Голубев.

С 18 по 19 января в местах обрядового купания жители региона из-за пандемии коронавируса должны будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Фото: iStock
Врач рассказала о сроках вакцинации перед крещенскими купаниями

"Вместимость шатров, палаток и иных мест для переодевания, обогрева и медицинского обслуживания купающихся граждан необходимо оборудовать с учетом площади из расчета не менее четырех квадратных метров на одного человека", - говорится в документе.

Влажная уборка в этих помещениях должна проводиться не реже чем один раз в два часа и с применением специальных противовирусных дезинфицирующих средств. Палатки также должны быть оборудованы санитайзерами и установками по обеззараживанию воздуха.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 392 человека и достигло 57130. С начала пандемии от от инфекции скончалось 229 жителя региона.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19 Празднование Крещения

Главное сегодня

Москва поставила вакцину от коронавируса в частные клиники
За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19
Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы