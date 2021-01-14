На Дону разработали новые правила для проведения крещенских праздников

В Ростовской области вступили в силу поправки в санитарные правила для проведения крещенских праздников. Документ подписал глава региона Василий Голубев.

С 18 по 19 января в местах обрядового купания жители региона из-за пандемии коронавируса должны будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

"Вместимость шатров, палаток и иных мест для переодевания, обогрева и медицинского обслуживания купающихся граждан необходимо оборудовать с учетом площади из расчета не менее четырех квадратных метров на одного человека", - говорится в документе.

Влажная уборка в этих помещениях должна проводиться не реже чем один раз в два часа и с применением специальных противовирусных дезинфицирующих средств. Палатки также должны быть оборудованы санитайзерами и установками по обеззараживанию воздуха.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 392 человека и достигло 57130. С начала пандемии от от инфекции скончалось 229 жителя региона.