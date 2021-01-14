Сенатор оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма

Решение Европейского Суда по правам человека о признании жалобы Украины против России по Крыму "частично приемлемой" имеет в равной степени как положительные, так и отрицательные стороны. Такое мнение в комментарии "РГ" высказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ обнародовал промежуточное решение по межгосударственной жалобе "Украина против России (Крым)", предметом которой являются события 2014-2015 годов на крымском полуострове. Подтвердив свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, Европейский Суд по правам человека даст правовую оценку некоторым претензиям Киева.

Среди положительных сторон сенатор назвал то, что суд, например, отказался рассматривать обвинения против РФ в убийствах мирных граждан, безосновательных задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военных и некоторых других.

- Но, к сожалению, Суд, например, принял к рассмотрению обвинения в навязывании российского гражданства крымчанам, ущемлении их прав в обучении украинскому языку, - посетовал член Совфеда. - В то же время, Суд не будет рассматривать факт воссоединения Крыма с Россией.

По мнению Цекова, Европейскому суду по правам человека вообще "тема Крыма не подсудна".

- А вот над темой Украины в ЕСПЧ могли бы работать десятилетиями: там сплошные нарушения прав человека по всем направлениям, - уверен сенатор. - Взять, к примеру, ситуацию в Донбассе или события в Одессе 2 мая 2014 года.