В Крыму продлили запрет на банкеты и массовые мероприятия

В Республике Крым до 1 февраля 2021 года продлен запрет на проведение банкетов и корпоративов, а также культурно-массовых мероприятий. Соответствующие поправки в указ о режиме повышенной готовности подписал глава РК Сергей Аксенов.

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и другие), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения", - говорится в тексте указа.

Сохранится до 1 февраля и запрет на культурно-массовые мероприятия в торговых центрах, спортивных комплексах, в домах культурах и цирках, на городских площадях, а также в образовательных учреждениях. А вот театрам и кинотеатрам полуострова и дальше разрешено работать при условии заполнения зрителями не более 30 процентов мест в зрительных залах. Музеям разрешено проводить экскурсии при численности групп не более 10 человек. В праздничные и выходные дни по-прежнему останется под запретом работа развлекательных центров и заведений, в том числе детских.

Ранее, напомним, Аксенов заявил об отмене с 15 января запрета для заведений общепита на работу в ночное время. Также открыты фудкорты и островки питания в торговых центрах.

За последние сутки в Крыму выявлено 365 новых случаев коронавируса, что стало новым антирекордом за все время пандемии.