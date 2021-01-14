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14.01.2021 09:00
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит посадку в Пулково самолета Москва - Салехард

Текст: Татьяна Воробьева

Уральская транспортная прокуратура вслед за коллегами из Северо-Западного ведомства организовала проверку по факту незапланированной посадки в петербургском аэропорту Пулково самолета, который следовал из столичного Домодедова в Салехард.

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Напомним, воздушное судно А-320 по техническим причинам приземлилось в Санкт-Петербурге. Неполадки в работе приборов скорости обнаружились после взлета, но из-за погодных условий лайнер не смог вернуться в пункт вылета, и экипаж принял решение направить его в Пулково.

"Посадка произведена в штатном режиме, на борту находились 111 пассажиров, пострадавших нет. Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", - докладывает пресс-служба надзорного органа.

Также по информации уральской транспортной прокуратуры, в Санкт-Петербург из Москвы вылетело резервное воздушное судно для доставки авиапассажиров на Ямал. "Ориентировочное время вылета - 11.00", - говорится в сообщении.

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