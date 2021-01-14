Страну накрыли небывалые снегопады и морозы

Крепкие морозы, а с ними и мощные снегопады воцарились во многих регионах России. Как следствие, на Урале отменили занятия в школах, в регионах Поволжья было приостановлено автомобильное движение, ну а в Карелии для того, чтобы люди не мерзли на остановках, отменено ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте по количеству сидячих мест.

Так, испытание аномальным холодом и снегопадами сейчас проходит Урал. Спасатели просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок, а горожан - лишний раз не выходить из дома. В среду и четверг в большинстве регионов УрФО отменили занятия в школах, продлив каникулы до отступления холодного фронта.

Вслед за привычными к сверхнизким температурам Ханты-Мансийским им Ямало-Ненецким автономными округами 40-градусные морозы пришли в Тюменскую и Челябинскую и Курганскую области. В Свердловской области похолодало до минус 30. Однако, по оценкам самих уральцев, из-за влажности ощущаются все минус 42.

На Южном Урале полностью отменены школьные занятия во всех муниципалитетах кроме Магнитогорска, где по примеру Курганской и Тюменской областей сделали исключение для учеников 10 и 11 классов. Остальные дети переведены на дистант. Однако, как пояснила начальник управления образования Магнитогорска Ольга Бирюк, для тех, кто, несмотря на отмену уроков, пришел в школу, организованы и занятия, и горячее питание.

- Учитель всегда на рабочем месте, и даже если в классе будет сидеть всего один ребенок, его найдут, чем занять, - пояснила чиновница. - Впрочем, пока стоят холода, родители могут самостоятельно решать, стоит ли им отправлять ребенка в школу. Если семья живет далеко от места учебы, школьник может остаться дома при условии, что об этом поставят в известность классного руководителя.

Аналогичное решение приняли и в министерстве образования Свердловской области - ввели свободное посещение, но c теми детьми, кто все же придет в школу, занятия проводят.

- Вчера утром предложил сыну остаться дома. Он отказался и сказал: "Нет, я хочу в школу, к ребятам", - рассказал "РГ" папа второклассника Александр Ревенко. - В итоге на занятия пришел почти весь класс.

Четвероклассница Анютка из школы № 40 Тюмени рассказала, что лентяйничать тоже не собирается: после "домашки" ее ждут занятия по хореографии и вокалу - пропускать их педагоги не рекомендуют, поэтому придется, "до самой макушки" закутавшись в шарф, бежать в школу искусств. Продолжают работать и спортивные школы. Пловцы, например, невзирая на холод, спешили в бассейн комплекса "Зодчий" на тренировку к 8.00.

Под Екатеринбургом из-за повышения допустимой нагрузки произошла поломка на электросетях, от которой запитан коттеджный поселок. В лютую стужу жители остались без электричества и отопления. В Челябинске из-за засора самотечного коллектора канализацией затопило целую улицу и только благодаря героическим усилиям коммунальщиков и дорожных служб проезжую часть привели в порядок. А в поселке Маслово в Уйском районе из-за аварийного отключения остались без газа почти 80 жилых домов. Пришлось экстренно размещать нуждающихся в ближайших социальных объектах и раздавать населению обогреватели. На место происшествия для выяснения причин ЧП выехала прокуратура. Ведь о наступлении холодного фронта глав городов и весей предупредили заблаговременно.

В Кургане частично отменены автобусные рейсы в Тюмень и Челябинск, а также шесть внутренних. Кроме того, январская стужа сильно осложнила жизнь частному сектору, где нет централизованного водоснабжения, и люди берут воду из уличных колонок - их в городе больше трех сотен. Во время морозов грунт промерзает, подача воды прекращается. Ежедневно специалисты отогревают до 20 замерзших "источников". Однако, виноваты в этом не только холода. Очень часто люди сами выводят устройства из строя, не соблюдая правила их эксплуатации. Как пояснили в компании, во время набора воды рычаг нужно нажимать до упора. В противном случае вода не сливается полностью и, оставаясь в металлическом стволе, даже при морозе минус 10 градусов замерзает за час.

Впрочем, уже к выходным на всей территории Урала ожидается потепление до минус 15 градусов. Оперативные службы смогут ненадолго перевести дух - как минимум до традиционных крещенских морозов.

В Пензе снегопад не прекращался сутки, и, по оценке синоптиков, высота снежного покрова превысила 40 сантиметров. Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду. Транспорт в городе встал в десятибалльные пробки, хотя больше половины автомобилистов вняли предупреждениям МЧС и на день стали пешеходами. Дороги межрегионального значения не перекрывались, но при этом приостановилось автобусное сообщение с Саратовом и Самарой. На расчистке трасс задействовали более 250 единиц спецтехники.

"Снега выпало будь здоров. Как дороги? Их нет. Техника чистит, но скорость снега ее опережает", - делились наблюдениями пензенцы в соцсетях.

Глава региона Иван Белозерцев поручил перевести коммунальщиков на круглосуточный режим работы и обеспечить их горячим питанием. По прогнозам синоптиков интенсивные снегопады продляться в регионе до понедельника, затем их сменят морозы до минус 30 градусов.

А вчера утром было восстановлено движение большегрузного транспорта между Саратовом и Волгоградом. Федеральную трассу Р-228 Сызрань-Волгоград закрыли для грузовиков с 23 часов 13 января на участке с 325 до 425 километра (от Саратова до границы с Волгоградской областью). Причиной остановки движения стал сильный снегопад, метель и ухудшение видимости. Одновременно Госавтоинспекция обратилась к саратовцам с призывом поставить на прикол личные автомобили и воспользоваться общественным транспортом.

13 января засыпало снегом Волгоградскую область, и движение на ее дорогах, конечно, встало. Но природе этого было мало. Если в северо-западных, северных и центральных районах региона кружилась метель, то южные районы накрыл ледяной дождь.

Как следствие, среду после обеда даже пришлось приостановить движение автобусов на межмуниципальных маршрутах, чтобы никто не застрял в пути.

Муниципальные дорожно-коммунальные службы и МЧС обратились к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на обочинах дорог и вообще по возможности не пользоваться при разгуле стихии личными автомобилями для перемещений по городу. Но люди не особо прислушались.

- В обычный день машин, по-моему, меньше, чем в снегопад... И куда все едут? Рабочий день в самом разгаре, - отметил пользователь сети Александр Фастов.

- У нас всегда снег неожиданно выпадает в январе и в феврале, а администрация его всегда ждет в июне, - иронизирует Николай Новокщенов.

Во время снегопада спецтехнике приходилось постоянно расчищать трассы. Прежде всего убирали те дороги, по которым проходит общественный транспорт. Выбраться из дворов было весьма проблематично. Рабочие разметали остановочные комплексы, чтобы люди не ждали автобусы в сугробе. Впрочем, после ухода коммунальщиков снег снова заносил площадку. Так что им приходилось снова возвращаться на уже пройденные места.

Ледяной дождь помочил и сам Волгоград. До утреннего часа пик дорожники соскабливали наледь с проезжей части и тротуаров. Противогололедную обработку провели также на подходах к больница, детским садам и школам. А вот за расчистку внутридворовых проездов и тротуаров несут ответственность управляющие компании. Если у подъезда не убрано, граждане могут обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или районную администрацию. Пока что горожане выпускают пар в интернете:

- Лед гольный. Что пешеходная зона, что для транспорта. Такое ощущение, что ночью специально кто-то еще водой полил. Вечером не было такого. УК молчит. Трубку не берут. Дворника с утра никто не видел. А зима-то пришла неожиданно, - негодует волгоградец Виктор Коновалов.

Ну а власти Карелии сняли ограничение на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте - соответствующее распоряжение подписал глава республики. Данное решение приняли на экстренном заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. А причина - сильные морозы, которые обрушились на регион. Поэтому и сняли ограничения, чтобы пассажиры не ждали подолгу своего маршрута на остановках.

Корреспондент "РГ" в центре города на проспекте Ленина понаблюдала за движением транспорта. С троллейбусами все проще - они просторные и люди могут свободно поместиться в салоне, не мешая друг другу. Но этот вид транспорта не идет в дальние микрорайоны. И добраться туда можно только на частных маршрутных ПАЗИКах. Они тесные, и соблюдать социальную дистанцию в них сложно.

- Да некоторые водители брали сразу всех и раньше, - рассказала пенсионерка Наталья Михеева. - Я с Ключевой езжу на Октябрьский проспект к дочери. Они с мужем работают, а сын-второклассник дома на каникулах еще целую неделю. Вот и приходится помогать, присматривать за ребенком. Стараюсь пользоваться троллейбусом, так безопаснее. Но когда морозно, садишься туда, что приедет быстрее.

А еще в республике из-за морозов внесли изменения и в междугороднее расписание автовокзала. Временно приостановили рейс из Петрозаводска в Санкт-Петербург, а также некоторые рейсы в карельские города - Суоярви и Костомукшу.