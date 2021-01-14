Регулятор США потребовал отзыва 158 тысяч машин Tesla из-за дефекта

Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США потребовало, чтобы компания Tesla отозвала 158 тысяч электромобилей из-за потенциально опасных дефектов. Об этом пишет Reuters.

"Речь идет об электромобилях Model S и Model X. Неполадки были выявлены в работе главного блока управления Media Control Unit, в частности его дисплея. Проблема может стать причиной утери изображения с камеры заднего вида во время движения задним ходом", - приводит подробности ТАСС.

По итогам минувшего года Tesla поставила покупателям почти полмиллиона электромобилей, лишь немного не дотянув до поставленной цели в 500 тысяч. Model 3 и Model Y - самые востребованные и бюджетные авто. Их приобрели свыше 442 тысяч покупателей (442,5 тыс.). Более дорогие Model S и Model X в 2020 году купили больше 57 тысяч человек.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. В начале компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позднее стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.