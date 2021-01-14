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14.01.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Российские гандболисты сыграли вничью с белорусами на старте чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
Мужская сборная России на стартовавшем в Египте чемпионате мира в своем первом матче сыграла вничью с командой Беларуси - 32:32.
Фото: Mohamed Abd El Ghany/EPA Фото: Mohamed Abd El Ghany/EPA
Фото: Mohamed Abd El Ghany/EPA

В Египте стартовал чемпионат мира по гандболу. В связи с введенными санкциями российская команда на данном турнире представлена как "Команда Федерации гандбола России", а вместо гимна РФ перед ее играми звучит гимн Международной федерации гандбола.

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В своем стартовом матче российские гандболисты встретились с соперниками из Беларуси. Встреча прошла в упорной борьбе и шансы на успех были у обеих команд, но в итоге была зафиксирована ничья - 32:32.

В составе российской сборной по 6 мячей забили Дмитрий Киселев, Сергей Косоротов и Игорь Сорока. У соперников самым результативным стал Никита Вайлупов, отличившийся 10 раз.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Словении. Встреча состоится 16 января.

Всего в турнире принимают участие 32 сборных, разделенные на восемь групп. Во второй раунд выйдут по три сильнейшие сборные из каждой группы.

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