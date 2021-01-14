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14.01.2021 11:53
Рубрика: Общество

Росздравнадзор: Ввоз вакцин, не прошедших госрегистрацию в России, запрещен

Текст: Ирина Невинная
Прививаться зарубежными вакцинами в России можно будет только после их регистрации, ввозить препараты, не прошедшие эту процедуру, запрещено. Об этом сообщили сегодня в Росздравнадзоре.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства. Ранее одна из частных клиник в столице сообщила, что ведет переговоры о закупке вакцин производства Pfizer и Moderna и даже открыла предварительную запись на прививки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Но, похоже, в регуляторных органах эту инициативу решено притормозить. В Росздравнадзоре пояснили, что ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарств в Россию проводится в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств при наличии разрешительного документа.

"В то же время, Порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден", - подчеркнули в Росздравнадзоре.

Одновременно в компании Pfizer сообщили, что не планируют поставлять свою вакцину против COVID-19 в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, однако отметили возможность поставок на уровне государственных соглашений.

В компании также пояснили, что для преодоления глобального кризиса в сфере здравоохранения пока все поставки вакцины распределяются в рамках заблаговременно заключенных госсоглашений.

Общество Здоровье Правительство Росздравнадзор Вакцинация от коронавируса

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