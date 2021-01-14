Samsung представляет новейший смартфон Galaxy S21. Цены и характеристики

За несколько часов до официального анонса флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 немецкий сайт компании рассекретил данные о топовой версии Ultra. Кроме того, ранее в Сети были опубликованы характеристики младших моделей.

Как пишет Android Police, старший Samsung Galaxy S21 Ultra получит 6,8-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+, повышенной на 50 процентов (по сравнению с серией S20) контрастностью рекордной яркостью 1500 нит. Матрица будет защищена стеклом Gorilla Glass Victus.

Отличительной особенностью Galaxy S21 Ultra станет наличие и поддержка стилуса S Pen, которым раньше комплектовались лишь смартфоны серии Galaxy Note. Вопреки слухам, от выпуска Galaxy Note компания пока отказываться не собирается.

Основная камера получит разрешение 108 Мп, широкоугольный - 12 Мп. Также предусмотрены два телеобъектива. Предусмотрена возможность записи видео в разрешении 4K и 8K.

Тизер, опубликованный на официальном канале Samsung, намекает на расширенные возможности видео.

В качестве процессора будет использоваться новейший чип Snapdragon 888, однако ряд стран, включая Европу, получат версию с Exynos 2100. Батарея Galaxy S21 Ultra емкостью 5000 мАч заряжается наполовину за 30 минут.

Базовая модель Galaxy S21 обзаведется экраном с диагональю 6,2 дюйма, у S21+ матрица получит диагональ 6,7 дюйма, разрешение - FullHD+, частота обновления - 120 Гц, сообщил инсайдер Эван Бласс. У Galaxy S21 и S21+ будут одинаковые - и более простые - камеры. Они будут состоять из трех модулей - стандартного 12 Мп, широкоугольного 12 Мп и телефото 64 Мп.

Что касается аккумулятора, то у базовой версии его емкость составит 4000 мАч, у "плюсовой" - 4500 мАч. Будут поддерживаться быстрая и беспроводная, а также реверсивная зарядка.

Все новые модели получат поддержку 5G. Примечательно, что в комплект теперь не будут входить зарядные устройства и наушники, однако в некоторых странах гарнитуру Galaxy Buds Pro будут давать в подарок при покупке Galaxy S21 Ultra.

Стоимость версии Galaxy S21 будет начинаться от 850 долларов, цены на S21+ стартуют от 1050 долларов, S21 Ultra будет продаваться за 1250 долларов за самую дешевую версию.