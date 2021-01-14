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14.01.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Смена - Polo. Названы самые популярные автомобили в России в 2020 году

Текст: Андрей Полухин

Volkswagen Polo - единственная модель, которая пополнила топ-5 самых популярных автомобилей в России по итогам года.

Четыре других лидера сохранили свои позиции. Это следует из свежего отчета комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, которым АЕБ подвела итоги ушедшего года.

Фото: скриншот с youtube.com
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Самым востребованным легковым автомобилем остается Lada Granta. В этом году в России приобрели 126 112 машин этого семейства - на 9 719 меньше, чем в 2019-м. Другая модель Lada - Vesta - разошлась тиражом 107 281 экземпляр, что на 4 178 меньше показателя годичной давности.

Далее расположились бестселлеры корейских брендов: Kia Rio (88 064 машины, на 4 411 меньше) и Hyundai Creta (73 537, на 2 050 больше). Пятым стал как раз Volkswagen Polo. Смена поколения пошла на пользу модели, превратившейся из седана в лифтбек. Итоговый результат - 58 455 проданных машин, что на 2 353 больше, чем в 2019-м.

Во второй пятерке ситуация такова: Hyundai Solaris - 49 280, Lada Largus - 37 166, Toyota RAV4 - 36 433, Volkswagen Tiguan - 36 433 и Renault Logan - 32 628 штук. Перемена тут только одна: Renault Duster выбыл из топ-10, уступив место конкуренту из Toyota.

Что касается ситуации в рейтинге автопроизводителей, то успешнее всех год завершила Lada - 343 512 продаж, это на 5% меньше, чем в 2019-м. Далее идут Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen. То есть, все, как и в прошлом году.

Напомним, в 2020 году в России было продано без малого 1,6 млн автомобилей. Это на 9,1% меньше, чем в 2019-м.

#Toyota #Volkswagen #Hyundai #Kia