Смена - Polo. Названы самые популярные автомобили в России в 2020 году

Volkswagen Polo - единственная модель, которая пополнила топ-5 самых популярных автомобилей в России по итогам года.

Четыре других лидера сохранили свои позиции. Это следует из свежего отчета комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, которым АЕБ подвела итоги ушедшего года.

Самым востребованным легковым автомобилем остается Lada Granta. В этом году в России приобрели 126 112 машин этого семейства - на 9 719 меньше, чем в 2019-м. Другая модель Lada - Vesta - разошлась тиражом 107 281 экземпляр, что на 4 178 меньше показателя годичной давности.

Далее расположились бестселлеры корейских брендов: Kia Rio (88 064 машины, на 4 411 меньше) и Hyundai Creta (73 537, на 2 050 больше). Пятым стал как раз Volkswagen Polo. Смена поколения пошла на пользу модели, превратившейся из седана в лифтбек. Итоговый результат - 58 455 проданных машин, что на 2 353 больше, чем в 2019-м.

Во второй пятерке ситуация такова: Hyundai Solaris - 49 280, Lada Largus - 37 166, Toyota RAV4 - 36 433, Volkswagen Tiguan - 36 433 и Renault Logan - 32 628 штук. Перемена тут только одна: Renault Duster выбыл из топ-10, уступив место конкуренту из Toyota.

Что касается ситуации в рейтинге автопроизводителей, то успешнее всех год завершила Lada - 343 512 продаж, это на 5% меньше, чем в 2019-м. Далее идут Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen. То есть, все, как и в прошлом году.

Напомним, в 2020 году в России было продано без малого 1,6 млн автомобилей. Это на 9,1% меньше, чем в 2019-м.