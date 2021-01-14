Союз независимых сетей назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты

В Союзе независимых сетей России (Союз НСР) не видят оснований для беспокойства, и считают сложившуюся ситуацию с ценообразованием на подсолнечное масло и сахар и другие продукты стабильной и прогнозируемой. Соответствующее заявление за подписью главы отраслевого объединения Дмитрия Шадрина размещено на сайте НСР.

"В ответ на серию публикаций в прессе о трудностях выполнения соглашения о регулировании отпускных цен на социально значимые продукты (в том числе на растительное масло и сахар) Союз независимых сетей России (Союз НСР) сообщает, что не видит оснований для беспокойства, и считает сложившуюся ситуацию стабильной и прогнозируемой", - говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что ни о каком дефиците продуктов в рознице и пустых полках при текущем уровне развития торговли и выстроенной кооперации участников товарооборота речи не идет.

"Разумеется, при взаимодействии субъектов рынка могут возникать споры и трения, бизнес, есть бизнес, но в целом причин для шумихи по этому поводу нет. Участники Союза - малые и средние региональные сети - решают вопросы с поставщиками в рабочем порядке, индивидуально для каждого региона и размера сети, и встречают понимание проблем как со стороны производителей продуктов, так и дистрибьюторов", - приводятся в сообщении слова председателя Координационного совета Союза НСР Дмитрия Шадрина.

По его словам, при возникновении непонимания между хозяйствующими субъектами, взаимодействие происходит на уровне Союза с ассоциациями "Масложировой союз" и "Союзроссахар". Также, отметил он, вопросы цен и доступности товаров в ежедневном режиме решаются в коммуникации с Минпромторгом, Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой.

По данным Росстата сильнее всего в 2020 году подорожали сахар-песок - плюс 64,5%, и подсолнечное масло (плюс 25,9%).

В декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. В настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе оптовики.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.