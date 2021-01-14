Союз независимых сетей назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты

Новости

"Охотник на монстров" с Миллой Йовович получил русский трейлер 16:10
К 800-летию Александра Невского восстановят восемь храмов его имени 16:06
Бывшего схимонаха Сергия перевели в "Матросскую тишину" 16:04
Актриса Джессика Кэмпбелл неожиданно умерла по неизвестной причине 15:55
В Китае выявили самое большое за 10 месяцев число заболевших COVID 15:54
Минпросвещения не будет вносить изменения в задания ЕГЭ-2021 15:50
Страны ЕАЭС создадут совместные предприятия 15:50
АПЛ "Самара" вернется в строй с "Калибрами" 15:50
На реке Свирь в Ленобласти зажало во льдах паром с пассажирами 15:49
Миронов предложил освободить граждан от налогов на аренду квартир 15:48
Средний рост цены на жизненно необходимые лекарства не превысил 5% 15:45
В Челябинске ужесточили приговор куратору "группы смерти" 15:28
Косачев предложил активизировать парламентские связи с Японией 15:23
В Волгограде убийце полицейского дали пожизненный срок 15:21
Число отравлений водой в Буйнакске достигло 115 15:07
Путин заявил о непредсказуемой ситуации со штаммами коронавируса 14:49
ВОЗ готова содействовать ускорению сертификации вакцины "Спутник V" 14:42
Названы города, которые первыми восстановятся после пандемии 14:40
Российские суда возвращаются к месту достройки "Северного потока 2" 14:33
В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы сорвать подрядчику ремонт дороги 14:31
В Минфине рассказали о потенциале снижения налоговой нагрузки 14:23
Минюст России оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма 14:21
Ученые: Обезьяны-воровки научились отличать дорогие вещи от не особо нужных 14:19
В Петербурге театрам разрешили увеличить заполняемость до 50 процентов 14:18
"Дедушка уральского рока" Александр Пантыкин привился от COVID-19 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 14:49
Рубрика: Экономика

Союз независимых сетей назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты

Текст: Светлана Ментюкова
В Союзе независимых сетей России (Союз НСР) не видят оснований для беспокойства, и считают сложившуюся ситуацию с ценообразованием на подсолнечное масло и сахар и другие продукты стабильной и прогнозируемой. Соответствующее заявление за подписью главы отраслевого объединения Дмитрия Шадрина размещено на сайте НСР.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"В ответ на серию публикаций в прессе о трудностях выполнения соглашения о регулировании отпускных цен на социально значимые продукты (в том числе на растительное масло и сахар) Союз независимых сетей России (Союз НСР) сообщает, что не видит оснований для беспокойства, и считает сложившуюся ситуацию стабильной и прогнозируемой", - говорится в заявлении.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Росстат назвал самые подорожавшие за новогодние праздники продукты

Там подчеркивается, что ни о каком дефиците продуктов в рознице и пустых полках при текущем уровне развития торговли и выстроенной кооперации участников товарооборота речи не идет.

"Разумеется, при взаимодействии субъектов рынка могут возникать споры и трения, бизнес, есть бизнес, но в целом причин для шумихи по этому поводу нет. Участники Союза - малые и средние региональные сети - решают вопросы с поставщиками в рабочем порядке, индивидуально для каждого региона и размера сети, и встречают понимание проблем как со стороны производителей продуктов, так и дистрибьюторов", - приводятся в сообщении слова председателя Координационного совета Союза НСР Дмитрия Шадрина.

По его словам, при возникновении непонимания между хозяйствующими субъектами, взаимодействие происходит на уровне Союза с ассоциациями "Масложировой союз" и "Союзроссахар". Также, отметил он, вопросы цен и доступности товаров в ежедневном режиме решаются в коммуникации с Минпромторгом, Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой.

По данным Росстата сильнее всего в 2020 году подорожали сахар-песок - плюс 64,5%, и подсолнечное масло (плюс 25,9%).

Фото: iStock
Абрамченко: Граждане должны покупать продукты по разумным ценам

В декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. В настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе оптовики.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
В Госдуму внесен проект о дополнительных социальных гарантиях для мигрантов
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей