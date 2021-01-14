Советник Трампа Хоуп Хикс покинула Белый дом

Хоуп Хикс, одна из ближайших советников Дональда Трампа, покинула Белый дом. Об этом сообщил телеканала CNN.

По данным журналистов, ее уход планировался заранее, однако отставка Хикс стала очередной в окружении главы государства, пишет РИА Новости.

Хоуп Хикс 32 года, она бывшая модель. В 2017-2018 году была руководителем отдела коммуникаций Белого дома, но ушла с должности после скандала, вызванного ее признанием, что она говорила неправду в интересах президента. В феврале 2020 Хоуп Хикс вернулась в Белый дом в качестве советника президента Трампа.

Ранее сообщалось об уходе нескольких министров из администрации Трампа. В минувший понедельник, 11 января, свой пост покинул Чед Вулф, и. о. министра внутренней безопасности США. Несколькими днями ранее в отставку ушли министр транспорта Элейн Чао и министр образования Бетси Девос.