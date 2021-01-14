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14.01.2021 16:34
Рубрика: Спорт

Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила на ближайшие два года использовать на ЧМ и Олимпиадах песню "Катюша" вместо гимна РФ.

Фото: АР
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По решению Спортивного арбитражного суда, до середины декабря 2022 года на Олимпиадах и чемпионатах мира спортсменам из России запрещено использовать флаг и гимн РФ. В комитете спортсменов ОКР выступили с предложением на это время на указанных соревнованиях использовать вместо гимна песню "Катюша".

Об этом заявила председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

"Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на "Катюше". Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому Олимпийского комитета России", - цитирует слова Великой ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что на предстоящих чемпионатах мира спортсменам из России предложено выступать под флагом национальных федераций, а в качестве гимна используются гимны международных федераций.

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