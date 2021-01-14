Стало известно, сколько всего автомобилей купили россияне в 2020 году

В 2020 году в России было продано 1 598 825 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 9,1% меньше, чем в 2019-м. Такой результат можно назвать удачным, учитывая обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться всему автобизнесу, констатировал на итоговой пресс-конференции председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель.

1,6 млн машин - это примерно столько же, сколько было продано в 2017 году и даже больше, чем в 2016-м. Но если бы не локдаун, то объем реализации автомобилей был бы выше. Ведь изначальный прогноз АЕБ на 2020 год составлял 1,72 млн единиц. Пандемия опустила уровень ожиданий до 1,34 млн авто, но уже в сентябре Ассоциация вновь пересмотрела прогноз, который оказался близким к итоговому результату - 1,52 млн.

- Россия стала одной из первых стран, которая обеспечила меры поддержки автобизнеса. Мы верим, что такая быстрая реакция указывает на важность отрасли, - подчеркнул Томас Штэрцель.

По его словам, единственный крупный авторынок в мире, который остался в плюсе по итогам 2020 года - корейский. Но только Россия и Китай удержали падение в пределах 10%.

В то же время пандемия стала стимулом для цифровизации российского авторынка. И переход на цифровые паспорта транспортных средств и одобрения типа, выдаваемые автопроизводителям и экспортерам, в АЕБ назвали безусловным успехом отрасли. Из негативных трендов в Ассоциации отметили рост нагрузки на автобизнес из-за обязательных платежей (в частности, утильсбора) и в связи с внедрением новых требований к участникам рынка.