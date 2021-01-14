В Англии ужесточат требования к прибывающим в страну

С понедельника, 18 января, все прибывающие в Англию будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.

Новая мера начнет действовать с 04:00 понедельника. Нарушителей ждут штрафы в размере 500 фунтов стерлингов. Тест надо пройти не ранее, чем за 72 часа до отправления. Он будет обязательным и для самих британцев. Как ожидается, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия введут подобные меры в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Добавим, что даже отрицательный не отменяет обязательного 10-дневного карантина для прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Изначально новое требование планировали ввести уже с этой пятницы, 15 января, но дали отсрочку, чтобы пассажиры успели подготовиться.

В Англии сейчас действует национальный локдаун. Жителям региона среди прочего запрещены поездки за границу, за исключением необходимых рабочих, а также поездок, связанных с чрезвычайными обстоятельствами. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в мире, коронавирусом в стране заражены свыше трех миллионов человек (3 220 939).