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14.01.2021 03:52
Рубрика: В мире

В Англии ужесточат требования к прибывающим в страну

Фото: AP Photo/Daniel Cole Фото: AP Photo/Daniel Cole
Фото: AP Photo/Daniel Cole

С понедельника, 18 января, все прибывающие в Англию будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.

Фото: REUTERS
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Новая мера начнет действовать с 04:00 понедельника. Нарушителей ждут штрафы в размере 500 фунтов стерлингов. Тест надо пройти не ранее, чем за 72 часа до отправления. Он будет обязательным и для самих британцев. Как ожидается, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия введут подобные меры в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Добавим, что даже отрицательный не отменяет обязательного 10-дневного карантина для прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Изначально новое требование планировали ввести уже с этой пятницы, 15 января, но дали отсрочку, чтобы пассажиры успели подготовиться.

В Англии сейчас действует национальный локдаун. Жителям региона среди прочего запрещены поездки за границу, за исключением необходимых рабочих, а также поездок, связанных с чрезвычайными обстоятельствами. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в мире, коронавирусом в стране заражены свыше трех миллионов человек (3 220 939).

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