В Германии из-за COVID-19 прервали празднование детского дня рождения

В Германии стражи устроили облаву на людей, пришедших на детский день рождения. Произошло все в немецком городе Хамельн. Праздник проходил в многоквартирном доме.

В правоохранительные органы позвонил неизвестный и сообщил, что вопреки всем запретам на дне рождения присутствуют 30 человек, половина из них дети. В квартире никто не носил маски, дистанция в полтора метра также не соблюдалась. "Существенная часть лиц пыталась уйти от полицейского контроля, закрывшись в комнатах", - рассказали в полиции. За нарушение общественного порядка 15 взрослых заплатят штраф, пишет РИА Новости.

В Германии общенациональный карантин действует с начала ноября. С 11 января ввели дополнительные ограничения. Собираться вместе могут только представители двух домохозяйств. В Нижней Саксонии допускается приводить ребенка в другой дом, но в сопровождении одного взрослого.