В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer

В Германии обнародовали исследование о безопасности немецко-американской вакцины Biontech/Pfizer по итогам первых недель прививочной кампании, которая началась перед Новым годом. Глава наркологического Института Пауля Эрлиха в Берлине Клаус Чичутек заявил о ее 'хорошей переносимости', хотя и признал, что у некоторых вакцинировавшихся наблюдались серьезные побочные эффекты, передаёт Spiegel online. Кроме того, зафиксировано 10 летальных исходов.

К воскресенью, 10 января, в Германии было сделано более 600 000 прививок. "Оба активных ингредиента, одобренных в ЕС, обладают хорошей безопасностью, переносимостью и отличной эффективностью", - рапортовал Чичутек.

К тому времени сообщалось о 325 предполагаемых случаях побочных эффектов после вакцинации, что соответствует погрешности - 0,53 случая на 1000 доз вакцины. Из них 51 осложнение было признано серьезным. При этом утру четверга, 14 января, погибли десять человек.

"Все умершие были тяжелобольными, - поясняет Бриджит Келлер-Станиславски, эксперт в области клинической фармакологии. - Мы предполагаем, что пациенты умерли от основного заболевания". Все они были в преклонном возрасте. Как и в Норвегии, где после прививки умерли 23 жителя, речь идёт об обитателях домов престарелых.