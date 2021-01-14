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14.01.2021 15:54
Рубрика: В мире

В Китае выявили самое большое за 10 месяцев число заболевших COVID

Текст: Константин Волков

Национальная комиссия по здравоохранению КНР заявила, что в стране наблюдается скачок заболеваемости коронавирусом, какого не было с 5 марта 2020 года.

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Так, 13 января в стране выявлено 138 случаев, днем ранее - 115 случаев. Плюс к этому выявлено 78 бессимптомных носителей.

Также сообщается об одном скончавшемся от последствий COVID-19, это произошло впервые с середины мая. Таким образом, на сегодня в КНР насчитывается 4 635 скончавшихся в результате последствий коронавируса.

Почти все случаи заболевания выявлены в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны и в провинции Хэбэй, окружающей Пекин. В этих регионах 124 случая инфицирования были признаны местными, а не завозными.

Чтобы сдержать развитие болезни, в январе 2021 года китайские власти уже отправили на домашний карантин более 28 миллионов человек.

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Теперь в КНР опасаются предстоящего в феврале Праздника весны (китайского Нового года) и связанных с ним длинных выходных, продолжающихся обычно одну-две недели. В это время китайцы традиционно едут в родные места, из-за чего образуются огромные очереди, оказываются забиты людьми поезда и самолеты, а также резко возрастает число туристов. Некоторые провинции уже призвали своих жителей воздержаться от поездок во время праздников.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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