В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции, говорится в заявлении пресс-службы Минэнерго о ситуации на топливном рынке в начале года.

"Сейчас на рынке продолжается восстановление спроса на автомобильный бензин, что в рамках обычной рыночной ситуации влияет на динамику цен на бензин в оптовом сегменте. Это можно охарактеризовать как сезонный рост спроса, ежегодно наблюдаемый из-за перехода в новый год и связанный с началом закупок топлива после новогодних праздников", - сказано в сообщении.

Ранее Росстат опубликовал статистику, по которой с начала года средние розничные цены на бензин выросли на 21 копейку (0,4%), а дизельное топливо подорожало на 10 копеек (0,1%). Наибольший рост пришелся на бензин марки АИ98 - на 35 копеек.

В Минэнерго отметили, что за ситуацией на рынке внимательно следят. Отслеживается работа демпферного механизма, который обеспечивает эффективное сглаживание влияния на отечественную перерабатывающую промышленность мировых цен на нефть и позволяет поддерживать цены на моторные топлива в России "относительно стабильными".

Также продолжается еженедельный мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок, чтобы не допустить возникновения дефицита моторного топлива на отечественных АЗС, подчеркнули в ведомстве.

За весь 2020 год в среднем бензин подорожал на 2,5%, марка АИ-92 - на 2,4%, АИ-95 - на 2,7%, АИ-98 - на 2,9%, а дизельное топливо - на 1,8%. Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,91%.