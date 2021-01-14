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14.01.2021 07:17
Рубрика: В мире

В Вашингтоне на неделю закроют ряд станций метро из-за инаугурации Байдена

В центре Вашингтона 13 станций метро будут закрыты на неделю в связи с обеспечением безопасности во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом говорится в заявлении главы Управления транспорта столицы Пола Видефелда.

Фото: REUTERS
Байден решил не ехать на свою инаугурацию на поезде

Уточняется, что станции метрополитена будут закрыты с 15 по 21 января. Их поезда будут проезжать без остановок. Кроме того, будут скорректированы 26 автобусных маршрутов, пишет ТАСС. Часть дорог в центре американской столицы перекрыта со вторника.

Такие меры приняты в координации с Секретной службой, которая отвечает за обеспечение безопасности во время инаугурации. "В то время как мы поддерживаем планы правоохранительных органов по повышению уровня безопасности, мы также продолжаем предоставлять важнейшие услуги нашим жителям, которым необходимо добраться до работы, врачей и магазинов", - заявил Видефелд.

Ранее сообщалось, что помогать обеспечивать безопасность в городе будут около 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Действующий президент США Дональд Трамп заявил о введении режима ЧС и распорядился направить в Вашингтон дополнительную федеральную помощь с целью обеспечения порядка во время инаугурации Байдена.

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