Василий Петренко возглавит Госоркестр имени Е.Ф. Светланова

Василий Петренко займет пост художественного руководителя Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова с 1 сентября 2021 года. Назначение согласовало Министерство культуры РФ.

"Конечно же, мы благодарны Владимиру Михайловичу Юровскому за те годы, которые он посвятил развитию коллектива. Под его руководством были реализованы масштабные проекты, состоялись многие мировые премьеры. Мы рассчитываем на преемственность в управлении Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова. Василий Эдуардович хорошо знаком коллективу, всегда с большой ответственностью и творчески подходит к своей работе", - прокомментировала новое назначение министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она пожелала новому художественному руководителю не только сохранить славные традиции и заслуженный авторитет оркестра, но и привнести что-то новое.

Для Василия Петренко, по его же признанию, большая честь возглавить один из лучших оркестров мира. "В составе оркестра - великолепные музыканты, он обладает огромным творческим потенциалом. С нетерпением ожидаю наши совместные выступления в крупнейших концертных залах Москвы и мира в ближайшие годы", - сказал он.

По словам Петренко, классическая музыка, особенно русская, заслуживает еще большего внимания и станет наиважнейшим источником вдохновения и оптимизма в это непростое время.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Василий Петренко сотрудничает с коллективом с начала 2000-х годов, а в 2016 году стал главным приглашенным дирижером. За это время вместе с оркестром он представил множество сочинений русских и зарубежных композиторов, в том числе редко звучащие в концертных залах. Также Василий Петренко является художественным руководителем фестиваля "Лето. Музыка. Музей" (Новый Иерусалим), участвовал в цикле "Истории с оркестром".