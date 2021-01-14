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14.01.2021 12:41
Рубрика: Культура

Василий Петренко возглавит Госоркестр имени Е.Ф. Светланова

Текст: Наталья Лебедева

Василий Петренко займет пост художественного руководителя Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова с 1 сентября 2021 года. Назначение согласовало Министерство культуры РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Конечно же, мы благодарны Владимиру Михайловичу Юровскому за те годы, которые он посвятил развитию коллектива. Под его руководством были реализованы масштабные проекты, состоялись многие мировые премьеры. Мы рассчитываем на преемственность в управлении Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова. Василий Эдуардович хорошо знаком коллективу, всегда с большой ответственностью и творчески подходит к своей работе", - прокомментировала новое назначение министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она пожелала новому художественному руководителю не только сохранить славные традиции и заслуженный авторитет оркестра, но и привнести что-то новое.

Для Василия Петренко, по его же признанию, большая честь возглавить один из лучших оркестров мира. "В составе оркестра - великолепные музыканты, он обладает огромным творческим потенциалом. С нетерпением ожидаю наши совместные выступления в крупнейших концертных залах Москвы и мира в ближайшие годы", - сказал он.

По словам Петренко, классическая музыка, особенно русская, заслуживает еще большего внимания и станет наиважнейшим источником вдохновения и оптимизма в это непростое время.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В пресс-службе ведомства уточнили, что Василий Петренко сотрудничает с коллективом с начала 2000-х годов, а в 2016 году стал главным приглашенным дирижером. За это время вместе с оркестром он представил множество сочинений русских и зарубежных композиторов, в том числе редко звучащие в концертных залах. Также Василий Петренко является художественным руководителем фестиваля "Лето. Музыка. Музей" (Новый Иерусалим), участвовал в цикле "Истории с оркестром".

Культура Музыка Классика Правительство Минкультуры

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