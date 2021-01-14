Видео: утопил спорткар, пытаясь крутить "пончики" по льду

Шекспировский девиз "коня, полцарства за коня!" - это уже прошлый век. Нынешнее поколение блогеров, стримеров и инфлюенсеров с радостью отдаст полцарства ради хайпа, кликов и репостов в интернете.

По этой логике роскошный Nissan 350z, мечта фанатов Need For Speed Underground 2 - небольшая цена за видео, грозящее стать в мире автоновостей вирусным.

Молодой тиктокер решил впечатлить подписчиков, нарезая на спорткаре (точно на своем? Не на родительском ли?) модные среди мастеров дрифта "пончики", круги с сильным заносом задних колес.

Технология такого управляемого заноса, если верить специалистам, достаточно проста, но неопытные водители часто не справляются со своими мощными машинами и вылетают далеко за пределы воображаемого "пончика", врезаясь в другие автомобили, столбы и здания.

Наверное поэтому наш герой решил записать видео в безлюдном месте, на льду замерзшего озера. Но то ли не учел слабость льда, то ли просто протер его шипованной резиной так, что машина стала проседать в воду, пока не утонула.

Примечательно, что приятель тиктокера не сразу понял, что его друг попал в беду и вел стрим до последнего, пока не услышал за спиной бульканье тонущего Nissan и возгласы чудом выбравшегося из машины блогера.

Своей цели, к слову, владелец спорткара добился: это видео смотрят тысячи и тысячи пользователей. Потешаются над ним, но смотрят...