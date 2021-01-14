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14.01.2021 11:45
Рубрика: Легковые авто

Власти США потребовали отозвать 158 тысяч электромобилей Tesla

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) обратилось к производителю электромобилей Tesla Inc. с требованием объявить отзывную кампанию, охватывающую около 158 000 электромобилей Model S и Model X.

Фото: скриншот с twitter.com
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Дефект, выявленный регулятором, - недостаточный объем памяти контроллеров мониторов мультимедиасистемы. Неисправность чревата сбоями с отображением картинки с наружных камер, интерфейса активации бортовых устройств вроде дворников, а также сигналов систем безопасности.

Объяснения принципов работы контроллеров специалистами Tesla подтвердили подозрения экспертов агентства в дефектности устройства, а предпринятые компанией меры предотвращения сбоев программными средствами были признаны недостаточными.

Расследование агентства основано на жалобах владельцев 12 523 электромобилей Tesla, или около 8% от общего числа машин попадающих под кампанию. Tesla на требование федерального регулирующего органа пока не отреагировала никак. На ответ на требование компании отведено две недели - до 27 января.

#Tesla