Вышел трейлер фильма о лыжнице-чемпионке Елене Вяльбе

"Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница завоевала пять золотых медалей из пяти возможных - говорится в аннотации картины.

В написании сценария принимал участие молодой белорусский драматург Андрей Курейчик, автор сценариев к фильмам "Любовь-морковь", "Елки", "Движение вверх".

В картине также приняла участие внучка Елены Вяльбе - Ангелина Вяльбе. Она сыграла чемпионку в те годы, когда она только-только начинала свой великий "лыжный путь". Федор Добронравов исполнил роль дедушки Вяльбе, Анна Уколова - матери, Надежда Маркина - бабушки. Александр Устюгов сыграл тренера. В фильме также снимались Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Агеева и другие.

Съемки проходили в Магадане, Москве, Московской области, Таллине, Пярну, Кировске (Мурманская область), а чтобы подготовиться к ним и лучше вжиться в роли, все актрисы, которые играют ведущих российских лыжниц того времени, в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера Дмитрия Воронина.