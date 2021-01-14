Культура
14.01.2021 17:00
Текст: Сусанна Альперина

Вышел трейлер фильма о лыжнице-чемпионке Елене Вяльбе

Одна из самых ожидаемых спортивных драм 2021 года - фильм Николая Хомерики "Белый снег". Это байопик - история жизни, взлетов и падений одной из лучших лыжниц XX века - Елены Вяльбе. 14 января объявили дату выхода картины в прокат - 4 марта, как раз накануне Международного женского дня. А также выпустили первый трейлер картины. Сама Елена Вяльбе сказала о картине так: "Это честный фильм о том, что было, поэтому, я надеюсь, что он найдет отклик в ваших сердцах". Главную роль сыграла актриса Ольга Лерман. Интересно, что она родилась и выросла в Баку, поэтому на лыжи впервые в жизни встала только перед началом съемок. "Мне казалось, что съемки начнутся, а я так и не смогу даже шага ступить. Однако примерно через полтора месяца я все-таки встала на лыжи и даже, прилично побежала, чему была безумно рада", - рассказывает Ольга Лерман.

"Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница завоевала пять золотых медалей из пяти возможных - говорится в аннотации картины.
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В написании сценария принимал участие молодой белорусский драматург Андрей Курейчик, автор сценариев к фильмам "Любовь-морковь", "Елки", "Движение вверх".

В картине также приняла участие внучка Елены Вяльбе - Ангелина Вяльбе. Она сыграла чемпионку в те годы, когда она только-только начинала свой великий "лыжный путь". Федор Добронравов исполнил роль дедушки Вяльбе, Анна Уколова - матери, Надежда Маркина - бабушки. Александр Устюгов сыграл тренера. В фильме также снимались Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Агеева и другие.

Съемки проходили в Магадане, Москве, Московской области, Таллине, Пярну, Кировске (Мурманская область), а чтобы подготовиться к ним и лучше вжиться в роли, все актрисы, которые играют ведущих российских лыжниц того времени, в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера Дмитрия Воронина.

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