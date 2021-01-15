Распоряжение губернатора Амурской области от 15 января 2021 года № 3-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 25.12.2020 № 296-р) изменение, изложив абзац десятый пункта 3 в следующей редакции:

"на проведение без привлечения зрителей спортивных соревнований муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровня, тренировочных мероприятий при условии обеспечения выполнения Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В., руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020;".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 18.01.2021.

В.А.Орлов







