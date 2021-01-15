Борис Грачевский всегда ходил по солнечной стороне улицы

Маленькие зрители никогда не примут халтуру

"Я люблю своих маленьких зрителей и очень переживаю, чтобы они меня не разлюбили, дети - это мой воздух. Они для меня все. Если что-то у нас не получается, мы берем и переделываем. Кому-то смешно то, кому-то это, но халтуры у нас не будет никогда, я работаю на результат. И мой внутренний редактор всегда спрашивает, что интересно ребенку. Мы должны быть свежими современными, сегодняшними". (РИА Новости).

С детьми легко работать, если знаешь, как это делать

"У меня есть такая фраза: "Легко ли работать с детьми - очень легко, трудно найти тех, с кем легко работать". Конечно, это непростая публика - все время в движении. Среди детей есть стайеры и спринтеры. Я вижу - потрясающий ребенок, но он сгорит через час-два, и начнет нас всех ненавидеть, а нам надо работать. В течение дня мы даем детям побегать, разгрузиться, если трудновато дается какая-то реакция. Помню, я снимал сюжет, и мальчишку замкнуло. Восемнадцать дублей он работает в одной интонации, и я ничего не могу с этим сделать. Снимаем дальше, он играет финальную реплику, и вдруг - три дубля один лучше другого. Парень начинает расцветать, второй режиссер говорит мне на ухо: "Борис Юрьевич, попробуйте ту сцену еще раз", и мы с трех дублей такого выдали!" (РИА Новости)

Рукописи и "Ералаши" не горят

"Ценю такие моменты (когда подходят уже взрослые люди за автографом - прим. ред), всегда останавливаюсь, общаюсь с людьми, даю автограф. Я понимаю, что это искренняя любовь, которую нужно ценить. В "Ералаше" никогда нет халтуры, а есть попытки сделать еще лучше. Рукописи не горят, а "Ералаши" тоже. У нас уже 1300 сюжетов, которые прошли через мое сердце, через мою голову, они наполнены нашими хорошими эмоциями". (Собеседник)

Он всегда ходил по солнечной стороне улицы

Есть категория людей, которые сытые и довольные. Поздравляя их с праздниками, я говорю: "У тебя всё есть, я желаю, чтобы тебе чуть-чуть было лучше, крошечку". Поэтому, дорогие читатели, все те, кому я интересен. Я хочу сказать, мои дорогие, я вам очень признателен за вашу любовь, за ваше отношение ко мне. Пожалуйста, улыбайтесь. Улыбайтесь чаще! Я хожу по солнечной стороне жизни, всех вас туда перевожу. Поверьте, нет ничего лучше, чем жить на солнечной стороне. И помните, мы будем жить лучше, у нас просто нет другого выхода. (Собеседник)