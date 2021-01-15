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Текст:   Марина Трубилина 
09:58 15.01.2021

Эксперт: База арендного жилья должна быть выгодна арендаторам

База арендного жилья должна быть выгодна арендаторам. Такое мнение высказал в эфире радио "Комсомольская правда" независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Минстрой готовит законопроект для повышения прозрачности рынка аренды жилья, где предусматривается в числе прочего создание информационной платформы учета договоров найма. Предполагается интегрировать ее с системами налоговой службы и повысить собираемость налогов.

Очевидно, что собственникам жилья регистрироваться на платформе невыгодно, отмечает Бекетов. "Могут присутствовать те, кто берет квартиру в аренду, - считает Бекетов. - Они самостоятельно могут заполнить необходимые документы и туда положить. В результате налог уже придет хозяину. То есть по факту мы арендуем эту квартиру уже месяц, о чем уведомляем налоговую службу".

Арендаторов тоже нужно чем-то заинтересовать, чтобы они регистрировались в системе, отмечает Бекетов. "Единственное, что на ум приходит, - это компенсация человеку, берущему в аренду. Допустим, он арендовал квартиру и сам зарегистрировал эту аренду в этой базе. Ему государство может сделать за это налоговый вычет или возврат налога. Конечно, надо стимулировать тех, кто берет в аренду, деньгами", - подытожил эксперт.

Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости
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"Цифровая платформа может стать основой для всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за доходностью. Интеграция платформы с системами ФНС России позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилья из "серой зоны", что приведет к росту налоговых поступлений", - рассказывал ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Сейчас законопроект находится в стадии разработки, к его обсуждению будет привлечено экспертное сообщество, сообщала пресс-служба Минстроя.

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