Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января

"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация", - уточнила Голикова. И добавила, что до конца первого месяца 2021 года в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины.

В Минздраве РФ журналистам сообщили, что на этапе массовой вакцинации не будут прививаться граждане до 18 лет и беременные женщины (исследования вакцины по группе до 18 лет будут проведены после окончания основного). Прессе также напомнили, что масштабная (но не массовая) вакцинация от коронавируса в России стартовала с Москвы 5 декабря. Первыми российской вакциной "Спутник V" начали прививать людей из групп риска: учителей, врачей и соцработников. Затем список граждан, имеющих право на бесплатную вакцинацию в Москве, несколько раз расширялся. А поскольку правила вакцинации строго не соблюдаются, реально прививку мог получить любой желающий.

11 января Российский фонд прямых инвестиций, курирующий создание российской вакцины "Спутник V", сообщил, что этим препаратом привились более 1,5 миллиона человек.