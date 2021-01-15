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15.01.2021 18:52
Рубрика: Общество

Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января

Текст: Александр Проценко
Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в понедельник, 18 января - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Она подчеркнула, что это решение президента Владимира Путина.

"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация", - уточнила Голикова. И добавила, что до конца первого месяца 2021 года в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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В Минздраве РФ журналистам сообщили, что на этапе массовой вакцинации не будут прививаться граждане до 18 лет и беременные женщины (исследования вакцины по группе до 18 лет будут проведены после окончания основного). Прессе также напомнили, что масштабная (но не массовая) вакцинация от коронавируса в России стартовала с Москвы 5 декабря. Первыми российской вакциной "Спутник V" начали прививать людей из групп риска: учителей, врачей и соцработников. Затем список граждан, имеющих право на бесплатную вакцинацию в Москве, несколько раз расширялся. А поскольку правила вакцинации строго не соблюдаются, реально прививку мог получить любой желающий.

11 января Российский фонд прямых инвестиций, курирующий создание российской вакцины "Спутник V", сообщил, что этим препаратом привились более 1,5 миллиона человек.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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