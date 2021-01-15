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15.01.2021 11:15
Рубрика: Общество

Иммунолог рассказал, как правильно прививаться от COVID-19

Текст: Николай Грищенко
В российских регионах началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Хотя перед прививкой пациента осматривают врачи следует помнить о некоторых правилах при которых вакцина противопоказана - временно или абсолютно.

Как сообщил KP.RU кандидат медицинских наук Николай Крючков, при вакцинации нужно исходить из двух основных принципов.

- Если есть острые инфекционные или неинфекционные заболевания либо обострения хронических болезней, то прививку следует делать не раньше, чем через месяц после выздоровления или ремиссии, - сказал он.

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При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта месяц можно не ждать - вакцинация допускается после нормализации температуры.

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми, онкологическими, аутоиммунными и тяжелыми формами аллергических заболеваний, обязательно перед прививкой должны проконсультироваться с лечащими врачами.

- Эпилепсия, состояние после инсультов и другие заболевания центральной нервной системы допускают вакцинацию, как говорится в инструкции, "с осторожностью", - говорит Крючков.

Поэтому требуется более осторожное отношение медперсонала и внимательное наблюдение после укола.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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