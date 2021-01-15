Конгрессмены одобрили план Байдена по стимулированию экономики США

Демократы, представляющие интересы американцев в конгрессе США, одобрили план Джо Байдена по стимулированию экономики страны. Напомним, политик предложил выделить каждому гражданину США 1,4 тысячи долларов. Всего же на борьбу с пандемий направят 1,9 триллиона долларов. Подчеркивается, что пакет мер поможет "спасти экономику страны и начать побеждать вирус". Эксперты, мнение которых приводит ТАСС, уже назвали этот план "амбициозным, но выполнимым".

"Пакет экстренной поддержки - это правильный подход", - заявила Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей конгресса. Ее поддержал и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Они пообещали как можно скорее начать работу в этом направлении и "превратить концепцию Байдена в закон, который пройдет обе палаты конгресса и будет подписан президентом".