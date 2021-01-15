Косачев о выходе из ДОН: Вина за происходящее целиком и полностью на США

Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из Договора вышли США. Но его еще можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО.

Что от них требовалось? Принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать США никакую информацию, получаемую в результате реализации Договора (а такое обязательство в отношении третьих стран из соглашения напрямую вытекает).

Почему потребовалось подтвердить это дополнительно? Да потому что статья 4 Вашингтонского договора о создании НАТО звучит так: "Договаривающиеся стороны ВСЕГДА (выделено мною, это важно!) будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой". А статья 8 говорит, что "Каждая Договаривающаяся сторона ... обязуется не брать на себя каких-либо международных обязательств, противоречащих настоящему Договору".

И как это сочетается с Договором по открытому небу? Там ведь, в свою очередь, есть статья 9, согласно которой

"Данные, полученные аппаратурой наблюдения во время наблюдательных полетов, предоставляются Государствам-участникам в соответствии с положениями настоящей Статьи и используются исключительно для достижения целей настоящего Договора".

То есть ДОН запрещает передать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает (достаточно американцам сослаться на угрозу своей безопасности какими-то действиями России, а они как известно ссылаются на это по поводу и без повода).

Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они реально хотели спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнерство.

Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка.

Источник: страница российского сенатора Константина Косачева в Facebook.