Lada Xray Cross стал дешевле: кроссовер оснастили новым мотором

АвтоВАЗ сообщил о пересмотре моторной гаммы Lada Xray Cross: в неё добавили "бюджетный" двигатель 1.6 литра мощностью 106 л.с. В пару определили - 5-ступенчатую "механику". В результате этого вазовский кроссовер стал доступнее.

Lada Xray Cross с новым мотором доступен в трёх комплектациях. Самая доступная - Classic, цена автомобилей в этой версии исполнения составляет 790 900 рублей.

В неё входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ESC, помощи на подъёме и антипробуксовки, рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте, электростеклоподъёмники передних дверей, аудиоподготовка, наружные зеркала с повторителями указателя поворота.

Цена Xray Cross Classic Optima - 827 900 рублей. Эта комплектациях дополнена аудиосистемой с четырьмя динамиками, кондиционером, мультифункциональным рулевым колесом, охлаждаемым вещевым ящиком.

Lada Xray Cross Comfort со 106-сильным мотором и МКП стоит 875 900 рублей. Автомобиль дополнительно оснащён противотуманными фарами, дисковыми тормозами сзади, центральным подлокотником с боксом, дополнительными розетками 12 V, козырьком переднего пассажира с зеркалом, сиденьем водителя с регулировкой по высоте, электростеклоподъёмниками задних дверей, подогревом передних сидений, задними датчиками парковки.

Также в список оснащения входят система Lada Ride Select (селектор выбора режима движения) и электронная блокировка дифференциала. Отметим, что на Xray Cross с другими двигателями также присутствуют зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом регулировки.

Во всех трёх комплектациях на Lada Xray Cross установлены колёса с 16-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками. Это тоже пункт экономии: на версиях с другими силовыми агрегатами ставятся 17-дюймовые диски начиная с комплектации Classic Optima.

Продажи модели в новых версиях исполнения уже стартовали.