Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.01.2021 12:45
Рубрика: Российский автопром

Lada Xray Cross стал дешевле: кроссовер оснастили новым мотором

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ сообщил о пересмотре моторной гаммы Lada Xray Cross: в неё добавили "бюджетный" двигатель 1.6 литра мощностью 106 л.с. В пару определили - 5-ступенчатую "механику". В результате этого вазовский кроссовер стал доступнее.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Опубликован первый видеотизер новой Lada Niva-3

Lada Xray Cross с новым мотором доступен в трёх комплектациях. Самая доступная - Classic, цена автомобилей в этой версии исполнения составляет 790 900 рублей.

В неё входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ESC, помощи на подъёме и антипробуксовки, рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте, электростеклоподъёмники передних дверей, аудиоподготовка, наружные зеркала с повторителями указателя поворота.

Цена Xray Cross Classic Optima - 827 900 рублей. Эта комплектациях дополнена аудиосистемой с четырьмя динамиками, кондиционером, мультифункциональным рулевым колесом, охлаждаемым вещевым ящиком.

Lada Xray Cross Comfort со 106-сильным мотором и МКП стоит 875 900 рублей. Автомобиль дополнительно оснащён противотуманными фарами, дисковыми тормозами сзади, центральным подлокотником с боксом, дополнительными розетками 12 V, козырьком переднего пассажира с зеркалом, сиденьем водителя с регулировкой по высоте, электростеклоподъёмниками задних дверей, подогревом передних сидений, задними датчиками парковки.

Фото: Борис Захаров
Первое подорожание в 2021 году. АвтоВАЗ увеличил цены на Lada

Также в список оснащения входят система Lada Ride Select (селектор выбора режима движения) и электронная блокировка дифференциала. Отметим, что на Xray Cross с другими двигателями также присутствуют зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом регулировки.

Во всех трёх комплектациях на Lada Xray Cross установлены колёса с 16-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками. Это тоже пункт экономии: на версиях с другими силовыми агрегатами ставятся 17-дюймовые диски начиная с комплектации Classic Optima.

Продажи модели в новых версиях исполнения уже стартовали.

#Lada