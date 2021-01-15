МИД: Договор об открытом небе развалился из-за ориентации европейцев на США

"Выход США из ДОН коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников", - отметила дипломат, напомнив, что Москва с самого начала предупреждала о серьезных последствиях такого шага. Именно ради возможности проводить наблюдательные полеты над США Россия ратифицировала договор в 2001 году. Естественно, на взаимной основе.

Однако российская сторона столкнулась с рядом препятствий, которые возводили США. Например, на протяжении многих лет они затягивали с формулировкой правил проведения полетов над своими удаленными островным территориями и тем самым закрывали их от миссий наблюдения. Ограничивалась дальность полетов. "При всех этих грубых нарушениях Договора со стороны США Россия продолжала выполнять свои обязательства по ДОН", - отметила Захарова.

"Когда США вышли из Договора и сняли с себя обязательства по приему наблюдательных полетов над своей территорией, тенденция к разрушению договора приобрела необратимый характер", заявила дипломат, добавив, что Россия все же "предприняла максимум возможных усилий по спасению Договора". Москва предложила оставшимся государствам-участникам предоставить твердые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полетов над российской территорией.

"Рассчитывали на конструктивный подход со стороны стран Запада, которые так громогласно заявляли о своей приверженности ДОН. Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности", - отметила Захарова. По ее словам, в европейских странах уклонились от прямого ответа. А Вашингтон, как стало известно, продолжал требовать от союзников делиться полученной информацией.

"Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса - США - от российского наблюдения закрыли. С учетом изложенных обстоятельств руководством страны было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН", - заключила Захарова.