МИД: Договор об открытом небе развалился из-за ориентации европейцев на США

Новости

В Москве у переболевших коронавирусом школьников попросят справку 19:32
Анна Попова: За год в России могут привить 60% населения 19:31
В Москве сел самолет для доставки второй партии "Спутник V" для Аргентины 19:21
В Москве вымогатели обстреляли ребенка 19:19
Прокуратура предостерегла от несанкционированных мероприятий во Внуково 19:16
Новая стратегия развития ВЭД может появиться в 2021 году 19:15
Власти Москвы готовы приобрести любые зарегистрированные вакцины 19:05
Минпросвещения: Причин для досрочного завершения учебного года в школах нет 18:58
Сборная РФ по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 18:42
"Спутник V" зарегистрирован в Парагвае 18:39
В РФ пройдет онлайн-фестиваль смелых детских книг Фландрии и Нидерландов 18:31
Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины 18:23
Мишустин назначил директоров двух департаментов правительства 18:22
Гаркалин: Грачевский был одним из "последних могикан" 18:16
Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского 18:02
В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке" 18:01
В столичном регионе температура приблизится к минус 30 17:41
Сколько лесов рождается в Беларуси за год 17:40
Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса 17:22
Режиссер "Последнего богатыря" приступил к съемкам нового фильма 17:17
Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино 17:10
СМИ: Достройка "Северного потока-2" отложена 17:07
Минторг США исключил "ВСМПО-Ависму" из санкционного списка 17:07
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями 16:48
Продюсер "Аватара 2" опубликовал новые материалы по фильму 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 18:46
Рубрика: Власть

МИД: Договор об открытом небе развалился из-за ориентации европейцев на США

Текст: Юрий Когалов
Несмотря на ряд грубых нарушений Договора об открытом небе со стороны США, Россия продолжала выполнять свои обязательства. Когда Соединенные Штаты вышли из соглашения, тенденция к его разрушению приобрела необратимый характер. Тем не менее РФ попыталась спасти ДОН, предложив европейским участникам начать работать в новых условиях, но их ориентация на США оказалась важнее сохранения этого инструмента международной безопасности. Все это привело к тому, что Россия начала выход из ДОН, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятой в Москве решение.

"Выход США из ДОН коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников", - отметила дипломат, напомнив, что Москва с самого начала предупреждала о серьезных последствиях такого шага. Именно ради возможности проводить наблюдательные полеты над США Россия ратифицировала договор в 2001 году. Естественно, на взаимной основе.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Косачев о выходе из ДОН: Вина за происходящее целиком и полностью на США

Однако российская сторона столкнулась с рядом препятствий, которые возводили США. Например, на протяжении многих лет они затягивали с формулировкой правил проведения полетов над своими удаленными островным территориями и тем самым закрывали их от миссий наблюдения. Ограничивалась дальность полетов. "При всех этих грубых нарушениях Договора со стороны США Россия продолжала выполнять свои обязательства по ДОН", - отметила Захарова.

"Когда США вышли из Договора и сняли с себя обязательства по приему наблюдательных полетов над своей территорией, тенденция к разрушению договора приобрела необратимый характер", заявила дипломат, добавив, что Россия все же "предприняла максимум возможных усилий по спасению Договора". Москва предложила оставшимся государствам-участникам предоставить твердые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полетов над российской территорией.

"Рассчитывали на конструктивный подход со стороны стран Запада, которые так громогласно заявляли о своей приверженности ДОН. Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности", - отметила Захарова. По ее словам, в европейских странах уклонились от прямого ответа. А Вашингтон, как стало известно, продолжал требовать от союзников делиться полученной информацией.

"Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса - США - от российского наблюдения закрыли. С учетом изложенных обстоятельств руководством страны было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН", - заключила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США РГ-Видео

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году