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15.01.2021 16:01
Рубрика: Власть

МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН

Текст: Юрий Когалов

Шансов на то, что при президенте Джо Байдене США вернутся в Договор об открытом небе, практически нет. Такое мнение выразил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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По его словам, такое развитие событий практически невозможно. Этого не допустят в Конгрессе и Сенате США. "Вернуться Байдену - это заново вступать в этот договор. Вы видите, какая политика сейчас у США - диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями", - цитирует Ермакова ТАСС.

Дипломат также отметил, что ДОН являлся "действенной мерой доверия и транспарентности", "были хоть какие-то намеки на возможность формирования общей системы безопасности в интересах всех". Сейчас же в связи с распадом ДОН возникла угроза роста напряженности. И Россия готова предпринять все возможные усилия, чтобы не допустить этого, подчеркнул Ермаков.

Напомним, ранее сегодня МИД РФ сообщил, что Российская Федерация начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора об открытом небе. На этом шаг Москва пошла в связи выходом под надуманным предлогом США из этого соглашения и отказом других участников поддержать российские предложения о работе в новых условиях. По вине Вашингтона "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников ДОН", достигнутый при его заключении, нанесен серьезный ущерб его действию, "подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности".

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