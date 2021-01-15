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15.01.2021 13:42
Рубрика: Экономика

Минцифры не видит оснований для повышения тарифов связи

Текст: Ирина Алпатова
Оснований для повышения тарифов сотовой связи в России пока нет. Такое мнение высказал замглавы Минцифры Олег Иванов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Оснований для повышения тарифов в январе мы пока не видим", - сказал он. Иванов напомнил, что в России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили.

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Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах.

Ранее "Ведомости" сообщили о возможном росте на 15% тарифов мобильной связи со ссылкой на отчет агентства Content-Review. По мнению агентства, такой рост тарифов может быть вынужденной мерой для компенсации падения доходов операторов, в том числе из-за международного роуминга, доходов от которого операторы фактически лишились в 2020 г. из-за пандемии коронавируса.

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