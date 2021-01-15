Минцифры не видит оснований для повышения тарифов связи

"Оснований для повышения тарифов в январе мы пока не видим", - сказал он. Иванов напомнил, что в России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили.

Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах.

Ранее "Ведомости" сообщили о возможном росте на 15% тарифов мобильной связи со ссылкой на отчет агентства Content-Review. По мнению агентства, такой рост тарифов может быть вынужденной мерой для компенсации падения доходов операторов, в том числе из-за международного роуминга, доходов от которого операторы фактически лишились в 2020 г. из-за пандемии коронавируса.