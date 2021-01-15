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15.01.2021 16:45
Рубрика: Авто

Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права

Текст: Ирина Алпатова
В этом году Минцифры планирует запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал замминистра Олег Качанов.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - рассказал замглавы Минцифры.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В этом году приложение планируют запустить в экспериментальном режиме в нескольких российских субъектах. В каких именно, Качанов раскрывать не стал.

Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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