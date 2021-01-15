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15.01.2021 11:40
Рубрика: Власть

Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителей в семь новых подразделений аппарата правительства. Еще два департамента получат директоров чуть позже.

Изменения в структуру глава кабмина внес 12 января в рамках реформы системы госуправления. Они направлены на совершенствование работы аппарата и эффективный контроль за выполнением президентских решений.

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Вместо трех крупных департаментов в Белом доме появилось семь профильных: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, Мишустин сформировал Сводно-аналитическое управление правительства.

Работу в аппарате сохранили Кирилл Лысогорский и Максим Степанов, возглавлявшие департамент промышленности, энергетики и транспорта и департамент регионального развития и инфраструктуры. Теперь их профиль сузился до промышленности и строительства соответственно. Павел Степанов переназначен в качестве директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.

Директору департамента регионального развития Василию Анохину работа Белого дома тоже хорошо известна. Он занимал должность замглавы секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Для департамента энергетики руководителя нашли в "Россетях". Карьеру в Белом доме продолжит генеральный директор компании Павел Ливинский.

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В должности директора департамента транспорта утвержден Анатолий Мещеряков, ранее занимавший должность статс-секретаря - заместителя генерального директора ОАО "РЖД".

Главой Сводно-аналитического управления правительства стал заместитель начальника Аналитического управления Федеральной налоговой службы Александр Буряк.

Кресла директоров департаментов здравоохранения и социального развития пока что остаются вакантными.

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