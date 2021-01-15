Мойщик разбил Ferrari за 300 тысяч евро

Genoa goalkeeper Federico Marchetti’s Ferrari(€300,000) was reportedly crashed and completely destroyed by an employee at the car wash. #SportsNet #RoyalSports pic.twitter.com/a89tjXVG9x — OKYERE KWAME TAWIAH 🇬🇭🦅 (@okt_ranking) January 12, 2021

Итальянский голкипер Федерико Маркетти, известный по выступлениям за "Лацио" и сборную Италии, на днях остался без своей любимой ярко-красной Ferrari 812 Superfast.

Маркетти, играющий ныне за "Дженоа", оставил машину на мойке, договорившись, что по окончанию работ ее, чистенькую, пригонят к нему на тренировочную базу. Но до пункта назначения Ferrari не доехала. Сотрудник автомойки, ответственный за доставку, не справился с управлением.

Надавив на педаль газа чуть больше положенного, он зацепил сразу пять припаркованных машин, после чего врезался в отбойник. Удар был достаточно серьезным - капот Ferrari оказался смятым в гармошку, и теперь ей предстоит долгий дорогостоящий ремонт. Возможно, машину стоимостью 300 тысяч евро даже придется отправить на свалку. Маркетти уже прокомментировал инцидент в Instagram, написав: "Слава Богу, что никто не пострадал, это самое главное".

Ferrari 812 Superfast выпускается с 2017 года. Суперкар оснащен безнаддувным двигателем V12 мощностью 800 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды (максимальная скорость 340 км/ч). Знаменитый журналист Джереми Кларксон считает мощность Superfast избыточной для дорог общего пользования.