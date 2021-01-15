Новую Lada Niva Travel начали отгружать дилерам

АвтоВАЗ начал отгружать в сбытовую сеть свою последнюю новинку - внедорожник Lada Niva Travel. Напомним, это производство автомобиля началось в декабре 2020 года. Первые фото новых машин у дилеров опубликовал паблик Lada Niva Club в соцсети ВКонтакте.

Экстерьер Niva освежили за счет полностью нового оформления передней части кузова и отдельных элементов сзади. Заменены стальные штампованные панели крышки капота и передних крыльев, а также бамперная группа и фары.

Накрывающая крылья объемная панель капота ушла в прошлое, вместо больших каплевидных блок-фар применены зауженные. Сзади - светодиодные фонари и рельефный бампер. Изменена дверца багажника - убрана подштамповка под нашлепку-шильд, соответственно, ушли и отверстия под ее крепления (они часто выступали точками концентрации коррозии).

Салон машины остался прежним. Технических изменений также нет.

Модернизированному автомобилю присвоили индекс 212300-80. От "Нивы" уходящего образца он отличается только массогабаритными характеристиками. Длина, ширина и высота рестайлинговой машины составляют 4099, 1804 и 1652 мм соответственно, то есть она на 43 мм длиннее и на 4 мм шире нынешней "Нивы", прирост за счет новой носовой части и расширителей арок.

Колесная база прежняя - 2450 мм. Снаряженная масса внедорожника варьируется от 1465 до 1515 кг в зависимости от комплектации, то есть минимальная на 20 кг меньше, чем у уходящей модели.

Автомобиль продолжат оснащать проверенным 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и крутящим моментом 127 Нм. Коробка передач - 5-ступенчатая "механика", привод - постоянный полный, в раздаточной коробке есть понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала.

Цены и комплектации обновленной машины будут опубликованы в течение ближайших двух недель. Lada Niva уходящего образца в настоящее время в России стоит от 738 000 рублей.