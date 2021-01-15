Новости

Около 100 дел заведено в связи с беспорядками в Капитолии 22:24
Стало известно место прощания с Александром Воробьевым 22:12
Число жертв коронавируса превысило 2 млн человек 22:04
ВОЗ: Нулевой пациент с коронавирусом может остаться неизвестным 21:19
В Минобороны назвали количество военнослужащих с коронавирусом 21:14
Рост энергоэффективности снизит выбросы углерода почти в два раза 21:00
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические пристрастия 20:43
БК "Химки" объявил об отставке главного тренера Куртинайтиса 20:36
Попова заявила о способностях российских тест-систем распознавать вирусы с мутацией 20:04
В Москве у переболевших коронавирусом школьников попросят справку 19:32
Анна Попова: За год в России могут привить 60% населения 19:31
В Москве сел самолет для доставки второй партии "Спутник V" для Аргентины 19:21
В Москве вымогатели обстреляли ребенка 19:19
Новая стратегия развития ВЭД может появиться в 2021 году 19:15
Власти Москвы готовы приобрести любые зарегистрированные вакцины 19:05
Минпросвещения: Причин для досрочного завершения учебного года в школах нет 18:58
Сборная РФ по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 18:42
"Спутник V" зарегистрирован в Парагвае 18:39
В РФ пройдет онлайн-фестиваль смелых детских книг Фландрии и Нидерландов 18:31
Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины 18:23
Мишустин назначил директоров двух департаментов правительства 18:22
Гаркалин: Грачевский был одним из "последних могикан" 18:16
Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского 18:02
В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке" 18:01
В столичном регионе температура приблизится к минус 30 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 22:24
Рубрика: В мире

Около 100 дел заведено в связи с беспорядками в Капитолии

Текст: Юрий Когалов

Власти США завели почти 100 уголовных дел в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом, как передает Reuters, сообщил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

Фото: REUTERS
Российского политолога уволили из американского института после поста о Трампе

"У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300", - заявил Шервин.

Отмечается, что работа минюста была серьезно осложнена тем, что полиция задержала несколько десятков человек. Но в то же время прокурорам довольно просто предъявлять им свои обвинения, поскольку подозреваемые снимали происходящее на видео и выкладывали в социальные сети. Все эти записи теперь считаются признаниями.

Напомним, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В столкновениях погибли пять человек.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"