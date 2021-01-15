Около 100 дел заведено в связи с беспорядками в Капитолии

Власти США завели почти 100 уголовных дел в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом, как передает Reuters, сообщил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

"У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300", - заявил Шервин.

Отмечается, что работа минюста была серьезно осложнена тем, что полиция задержала несколько десятков человек. Но в то же время прокурорам довольно просто предъявлять им свои обвинения, поскольку подозреваемые снимали происходящее на видео и выкладывали в социальные сети. Все эти записи теперь считаются признаниями.

Напомним, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В столкновениях погибли пять человек.