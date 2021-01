В прошлом году появился второй сезон необычного сериала BBC "Опять она" (There She Goes) с Дэвидом Теннантом и Джессикой Хайнс в главных ролях. Необычен он, прежде всего, выбранной тематикой и оригинальным взглядом на ряд вопросов, которые либо становятся предметом неестественно воспаленного внимания по случаю, либо стыдливо замалчиваются. Речь идет о людях с особенностями развития. И о семьях с такими детьми, в которых уникального и своеобычного гораздо больше, чем то, что бросается на первый взгляд. И главной частью особенности является нормальность. Что было бы хорошо усвоить многим "сочувствующим" по поводу и без повода. И сериал сумел - деликатно и ненавязчиво - донести ряд истин до широкой публики.