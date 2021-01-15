Первое подорожание в 2021 году. АвтоВАЗ увеличил цены на Lada

Обычно АвтоВАЗ поднимает цены на автомобили Lada 1 января. Но текущий год стал исключением. Компания скорректировала прайс-листы 15 января.

В среднем продукция российской марки подорожала на 2-5%. Увеличение ценников обошло стороной внедорожник Niva. Рекомендуемые розничные цены на Lada теперь выглядят следующим образом:

Granta Sedan с нынешних 488 900 рублей подорожала до 499 900 рублей, Vesta Sedan с 676 900 до 703 900 рублей, Xray с 660 900 рублей до 679 900 рублей, Largus с 653 900 до 668 900 рублей, Niva Legend с 587 900 до 599 900 рублей.

В прошлом году модели Lada дорожали шесть раз. Цены переписывались в январе, с 1 апреля, в мае, с 1 июля, с 1 октября и с 18 ноября. Основной причиной повышения был рост курса валют.

Волжский автогигант в 2020 году в России реализовал 343 512 автомобилей (-5%). При этом доля бренда выросла с 20,6% до 21,5%, установив тем самым рекорд за последние девять лет.