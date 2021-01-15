Путин подвел на Совбезе РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в формате видеоконференции.

Владимир Путин рассказал об итогах трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования, сообщили в пресс-службе Кремля. Саммит прошел в Москве в этот понедельник, 11 января.

Также обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.