Новости

В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет 15:40
В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу 15:37
МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции 15:35
Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан 15:33
В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции 15:29
На западе Москвы произошел крупный пожар в жилой высотке 15:27
Экспортная пошлина на нефть в феврале вырастет на 5,1 долларов 15:27
Умер актер Александр Воробьев 15:24
Бесплатный тест на COVID-19 сдадут в 14 городах Южного Урала 15:22
В Краснодаре полиция задержала звезду TikTok Даню Милохина 15:15
Специалист объяснил заражение литовских врачей COVID-19 после прививки 15:05
Экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова стала послом РФ в Болгарии 15:01
Путин подвел на Совбезе РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном 15:00
Российского политолога уволили из американского института после поста о Трампе 15:00
В центре Москвы введен план "Перехват" 14:42
В 2020 году число телепациентов в России выросло до пяти миллионов 14:37
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:27
Ограничения для культурных учреждений в Москве продлят до 21 января 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 15:00
Рубрика: Власть

Путин подвел на Совбезе РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

Текст: Кира Латухина

Президент провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в формате видеоконференции.

В Карабахе для миротворцев строят пять городков

Владимир Путин рассказал об итогах трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования, сообщили в пресс-службе Кремля. Саммит прошел в Москве в этот понедельник, 11 января.

Также обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году