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15.01.2021 12:37
Рубрика: Происшествия

Дело о гибели Михаила Круга помогло раскрыть четыре заказных убийства

Текст: Антон Валагин (Тверь)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Расследуя обстоятельства гибели Михаила Круга, тверские следователи раскрыли четыре заказных убийства.

- Раскрыты четыре убийства, совершенные членами банды "Тверские волки" в городе и области в 2000-х годах. Трое из убитых - предприниматели, четвертый - местный криминальный авторитет. Обвиняемые: Александр Агеев, Александр Осипов, Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы пока не можем называть, - знакомятся с материалами уголовного дела, - рассказала РИА Новости замруководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Тверской области Алина Дубамова. Она добавила, что убийцы сознались, частично признал вину и один из заказчиков.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме под Тверью 30 июня 2002 года. Как установило следствие, в тот вечер в особняк шансонье забрались двое "тверских волков": Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Их задачей было вынести из дома антиквариат и другие ценности - пославший бандитов авторитет Лом рассчитывал, вернув украденное, сделать Круга своим должником и забирать часть гонораров от концертов.

Хозяева вернулись неожиданно, теща обнаружила бандитов, на ее крик навстречу визитерам выскочил сам певец и был застрелен Дмитрием Веселовым. Через год в пригородном лесу его убил товарищ по банде Александр Осипов. "Это была месть за Круга, с которым я был знаком лично", - рассказал Осипов на следствии. Лом погиб в 2006 году.

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