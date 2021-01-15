В Рыбинске четыре человека погибли при пожаре в многоэтажке

В Рыбинске Ярославской области при пожаре в многоэтажке погибли четыре человека.

По информации официального представителя регионального ГУ МЧС Михаила Зверева, сообщение о задымлении в трехкомнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного дома на проспекте Мира поступило в экстренные службы сегодня в 17:00.

- Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС вскрыли квартиру и обнаружили там возгорание на площади шесть квадратных метров. Была произведена эвакуация жильцов дома, - рассказал Михаил Зверев.

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области сообщили, что после ликвидации возгорания в квартире были обнаружены тела четырех погибших. Их личности, а также обстоятельства ЧП устанавливаются.

- По факту произошедшего следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - пояснил официальный представитель ведомства Евгений Сучков.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.