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15.01.2021 19:48
Рубрика: Происшествия

В Рыбинске четыре человека погибли при пожаре в многоэтажке

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Рыбинске Ярославской области при пожаре в многоэтажке погибли четыре человека.

По информации официального представителя регионального ГУ МЧС Михаила Зверева, сообщение о задымлении в трехкомнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного дома на проспекте Мира поступило в экстренные службы сегодня в 17:00.

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- Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС вскрыли квартиру и обнаружили там возгорание на площади шесть квадратных метров. Была произведена эвакуация жильцов дома, - рассказал Михаил Зверев.

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области сообщили, что после ликвидации возгорания в квартире были обнаружены тела четырех погибших. Их личности, а также обстоятельства ЧП устанавливаются.

- По факту произошедшего следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - пояснил официальный представитель ведомства Евгений Сучков.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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