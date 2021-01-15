В Твери назвали победителей премии имени Андрея Дементьева

Победителей Всероссийской премии имени Андрея Дементьева объявили в Твери. Литературная награда присуждена впервые - ее учредили совсем недавно, в октябре прошлого года. Участие в первом сезоне приняли поэты из самых разных регионов России - Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Ярославской, Воронежской, Орловской, Смоленской и других областей.

Победителем в номинации "Молодой поэт" стал липецкий учитель истории Александр Лошкарев - автор сборника стихотворений "В туманах окраин". В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

- Всероссийская премия имени Андрея Дементьева набирает силу и становится лидером в отечественной сфере поощрения литературных талантов, - отметил председатель жюри, писатель и драматург Юрий Поляков.

Также присланные на конкурс работы оценивали редактор журнала "Юность", писатель Сергей Шаргунов; поэт и публицист, лауреат премии А.И. Солженицына Юрий Кублановский; писатель, фотохудожник Екатерина Рождественская; поэт, переводчик Марина Кудимова; критик, литературовед, обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский; писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов; поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева; художественный руководитель "Дома поэзии Андрея Дементьева" Анна Пугач; председатель наблюдательного Совета Дома поэзии, вице-президент Российского Фонда мира Елена Сутормина.

Помимо основных призов, члены жюри решили учредить и специальные награды. Одну из них получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери, а еще спецпризом будет награждена Варвара Заборцева из Архангельской области.

Церемония награждения победителей пройдет 21 марта, в День поэзии. Премия имеет денежный эквивалент - 300 тысяч рублей в номинации "Молодой поэт" и 700 тысяч рублей в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества".

Справка "РГ"

Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева учреждена в 2020 году "Домом поэзии Андрея Дементьева" при поддержке Правительства Тверской области. Вручается в двух номинациях: "Молодой поэт" и "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества". Все победители и лауреаты приглашаются на летний фестиваль "Дементьев-фест" в Твери.