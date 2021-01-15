В Твери назвали победителей премии имени Андрея Дементьева

Новости

В центре Москвы введен план "Перехват" 14:42
В 2020 году число телепациентов в России выросло до пяти миллионов 14:37
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:27
Ограничения для культурных учреждений в Москве продлят до 21 января 14:20
Стало известно место похорон Бориса Грачевского 14:14
На Урале фальшивомонетчиков поймали благодаря их любви к фастфуду 14:00
Новостройки Москвы "выросли" на три этажа 13:39
Красная площадь ждет на прививку уже в понедельник 13:37
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса 13:31
Французский мотогонщик умер от полученных на "Дакаре" травм 13:31
Правительство сократит число согласительных процедур в строительстве 13:25
"Локомотив" договорился о переходе футболиста "Бордо" Пабло 13:16
Глава ВВС Беларуси рассказал о "сбитых" над страной беспилотниках 13:10
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2" 13:07
Захарова оценила риск ухудшения отношений России и США 13:03
В Чебоксарах родители посадили за руль ребенка 13:01
В Петербурге суд взял под арест криминального авторитета Анохина 12:50
Дело о гибели Михаила Круга помогло раскрыть четыре заказных убийства 12:37
Лукашенко призвал банки кредитовать реальный сектор экономики 12:24
В Мурманске у причала опрокинулось рыболовное судно 12:15
Фирма экс-главы Южного Урала лишилась 30 млн из-за дела о взятках 12:14
За сутки в Москве утилизировали более 240 тыс. кубометров снега 12:13
В Подмосковье пенсионер обстрелял полицейских 12:10
Из-за фейерверков в новогодние праздники произошло 16 пожаров 12:05
В Москве пересчитают уток 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 14:02
Рубрика: Культура

В Твери назвали победителей премии имени Андрея Дементьева

Текст: Инга Бугулова
Победителей Всероссийской премии имени Андрея Дементьева объявили в Твери. Литературная награда присуждена впервые - ее учредили совсем недавно, в октябре прошлого года. Участие в первом сезоне приняли поэты из самых разных регионов России - Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Ярославской, Воронежской, Орловской, Смоленской и других областей.

Победителем в номинации "Молодой поэт" стал липецкий учитель истории Александр Лошкарев - автор сборника стихотворений "В туманах окраин". В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Почему мы решили рассказать именно о поэтах

- Всероссийская премия имени Андрея Дементьева набирает силу и становится лидером в отечественной сфере поощрения литературных талантов, - отметил председатель жюри, писатель и драматург Юрий Поляков.

Также присланные на конкурс работы оценивали редактор журнала "Юность", писатель Сергей Шаргунов; поэт и публицист, лауреат премии А.И. Солженицына Юрий Кублановский; писатель, фотохудожник Екатерина Рождественская; поэт, переводчик Марина Кудимова; критик, литературовед, обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский; писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов; поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева; художественный руководитель "Дома поэзии Андрея Дементьева" Анна Пугач; председатель наблюдательного Совета Дома поэзии, вице-президент Российского Фонда мира Елена Сутормина.

Помимо основных призов, члены жюри решили учредить и специальные награды. Одну из них получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери, а еще спецпризом будет награждена Варвара Заборцева из Архангельской области.

Церемония награждения победителей пройдет 21 марта, в День поэзии. Премия имеет денежный эквивалент - 300 тысяч рублей в номинации "Молодой поэт" и 700 тысяч рублей в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества".

Справка "РГ"

Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева учреждена в 2020 году "Домом поэзии Андрея Дементьева" при поддержке Правительства Тверской области. Вручается в двух номинациях: "Молодой поэт" и "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества". Все победители и лауреаты приглашаются на летний фестиваль "Дементьев-фест" в Твери.

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову
В регионах Культура Литература Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Тверская область Тверь ЦФО Москва СЗФО Архангельская область ЦФО Липецкая область Липецк

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Какие мультфильмы нужны современным детям
Каких книжных новинок ждать читателям в 2021 году